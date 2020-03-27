Капитан «Коламбуса» заявил, что Овечкин заслужил побить рекорд Гретцки
Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Мне нравится, с какой страстью ты проводишь матчи. Думаю, это все ценят в тебе. Удивляешься, что все говорят о том, побьёшь ли ты рекорд. Но ты это заслужил своей манерой игры, своей страстью», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Овечкин забил 706 голов. Рекорд по голам за карьеру в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
Ли – Овечкину: конечно, встреча с тобой на площадке особой радости не доставит
Читайте также
- 27 марта 2020
-
23:08
-
22:47
-
22:31
-
22:07
-
21:41
-
21:21
-
20:50
-
20:29
-
20:05
-
19:38
-
19:22
-
19:00
-
18:34
-
18:28
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
16:52
-
16:35
-
16:10
-
16:01
-
15:46
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:35
-
14:08
-
14:01
-
13:49
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
12:11
-
12:00
Партнерский контент