Капитан «Коламбуса» заявил, что Овечкин заслужил побить рекорд Гретцки

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Мне нравится, с какой страстью ты проводишь матчи. Думаю, это все ценят в тебе. Удивляешься, что все говорят о том, побьёшь ли ты рекорд. Но ты это заслужил своей манерой игры, своей страстью», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин забил 706 голов. Рекорд по голам за карьеру в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).