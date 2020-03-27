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Чешский форвард Червенка прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов КХЛ

Чешский форвард Червенка прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Чешский нападающий Роман Червенка прокомментировал интерес со стороны клубов КХЛ. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

«Ничего об этом не знаю. Никто со мной не связывался», — приводит слова Червенки Sports.kz.

Бывший игрок «Авангарда» и СКА последние четыре сезона проводит в Швейцарии. В нынешнем сезоне сыграл за «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» 28 матчей и набрал 38 (13+25) очков при показателе полезности "-5".

Червенка подписал контракт с «Авангардом» в 2010 году. В составе омского клуба провёл два сезона, дойдя в 2012-м до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 Роман играл в НХЛ за «Калгари», после чего отправился в СКА, где провёл два года и выиграл Кубок Гагарина (2015).

В КХЛ на счету 34-летнего чешского нападающего 177 (82+95) очков в 218 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Червенка набрал 54 (24+30) очка в 64 матчах.

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