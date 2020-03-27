Тарасенко и Барбашёв сыграли в настольную игру «Угадай, кто?». Видео

Нападающие «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв сыграли в настольную игру «Угадай, кто?».

В ходе игры каждый из участников загадывал одного из хоккеистов своего клуба, после чего Тарасенко и Барбашёв задавали друг другу уточняющие вопросы, которые помогали отсеивать неподходящие варианты.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

На данный момент сезон Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса приостановлен.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 570 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 26 тыс. смертей, при этом из числа заразившихся излечилось более 128 тыс. США является первой страной в мире по числу заражений (более 94 тыс.).