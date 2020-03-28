Даугавиньш: думал, что хоть какое-то предложение «Спартак» сделает. Я ищу новый клуб

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш сообщил, что находится в поисках нового клуба.

«Буквально вчера я прочитал в новостях, что новые хоккеисты уже найдены у нас и нам нужно искать другой клуб. Я думал, что хоть какое-то предложение «Спартак» сделает. У меня был хороший сезон. Ничего не поделаешь. Если они так решили, то мы должны это принять. Я ищу новый клуб», — приводит слова Даугавиньша Sportacentrs.

Последние два сезона Даугавиньш провёл в «Спартаке», набрав 81 (33+48) очко.

«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.

Ранее сообщалось, что КХЛ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса.