Дэйли: надеемся возобновить НХЛ чуть раньше лета

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что после отмены летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио (Япония) лига получила больше времени и вариантов на возобновление текущего сезона.
«Я думаю, что с течением времени мы осознали, что у нас может быть больше времени, чем мы думали раньше, в отношении летних месяцев, когда мы могли бы завершить сезон, чтобы подойти в полной готовности к полноценному регулярному сезону в следующем году.
Наши надежды, если не сказать наша цель, заключается в том, чтобы возобновить сезон чуть раньше лета. В зависимости от того, как будут обстоять дела с COVID-19, мы хотели бы поиграть весной, а затем, если нам нужно продолжить в начале лета, нам бы хотелось иметь эту возможность. Но я не думаю, что мы может предполагать достаточно далеко, чтобы понять, что будет к тому времени. Но, думаю, мы всегда найдём способ выстроить календарь игр», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.
Международный олимпийский комитет 24 марта объявил о переносе Олимпийских игр в Токио в 2020 году, тем самым главный транслятор в США NBC получил свободное эфирное время на летний период, что открыло большие возможности для возобновления НХЛ. Между тем, как сообщается, руководство лиги запросило у команд информацию о загруженности арен до конца августа.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с 12 марта из-за пандемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
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