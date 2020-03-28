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«Анахайм» подписал 3-летний контракт с 9-м номером драфта НХЛ 2019 года Зеграсом

«Анахайм» подписал 3-летний контракт с 9-м номером драфта НХЛ 2019 года Зеграсом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своём официальном сайте объявил о подписании 3-летнего соглашения начального уровня с 19-летним американским форвардом Тревором Зеграсом.

«Мы рады завершить юниорский контракт и начать профессиональную карьеру Тревора», — сказал исполнительный вице-президент и генеральный директор «Дакс» Боб Мюррей. «У него впереди немало работы, но мы знаем, что у него есть талант и ум, чтобы стать влиятельным игроком в НХЛ».

Зеграс, задрафтованный «Анахаймом» в первом раунде под общим 9-м номером в 2019 году, представлял Соединённые Штаты на нескольких международных турнирах, включая молодёжный Чемпионат мира 2020 года. С 2004 года он стал вторым игроком, который записал девять результативных передач на турнире, заняв четвёртое место в списке бомбардиров.

Зеграс набрал 146 (46+100) очков в 116 играх за карьеру с командами U-17 и U-18 Национальной хоккейной программы обучения и развития США (NTDP). Он занимает четвёртое место в истории NTDP по количеству голевых передач за карьеру и шестое место по количеству результативных передач в течение одного сезона (61 в сезоне 2018/2019). Зеграс также помог сборной США завоевать бронзовую медаль Чемпионата мира U-18 в 2019 году и золотую медаль U-17 Мирового кубка вызова в 2017. году.

Форвард сборной США Зеграс сделал голевой пас после спинорамы. У него 9 передач на турнире
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