Макдэвид: нужно доиграть регулярку, иначе мы с «Калгари» поубиваем друг друга в плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказал мнение о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Всё это печально, но на кону стоят более важные вещи. Главное — здоровье и безопасность. Хоккей может немного подождать. Но очень грустно, когда такое случается во время сезона, когда команда выступает успешно и претендует на попадание в плей-офф. Сейчас нужно делать всё необходимое, заботиться друг о друге. Так мы справимся с ситуацией и начнём играть в хоккей.

Хотелось, чтобы всё было честно. А честный сезон — это полный сезон. Если можно доиграть регулярный чемпионат, надо это сделать. Не думаю, что нам надо сразу начинать плей-офф, играть матч № 1, чтобы игроки «Калгари» и «Эдмонтона» носились по площадке, убивая друг друга после двухмесячного перерыва. Травмы никому не нужны, хотим, чтобы все смогли подготовиться для борьбы за кубок», — приводит слова Макдэвида пресс-служба лиги.