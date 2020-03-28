У диктора «Сент-Луиса» диагностирован коронавирус

Диктор «Сент-Луис Блюз» Джон Келли сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба.
«Сент-Луис» подтверждает, что у Джона Келли положительный результат теста на вирус COVID-19. Джон находится на карантине с 13 марта. Рады сообщить, что он чувствует себя сильным и у него отсутствуют симптомы. Здоровье и безопасность всей семьи «Блюз» остаются в центре нашего внимания в это беспрецедентное время. Желаем Джону всего наилучшего», — сказано в заявлении клуба.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.
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