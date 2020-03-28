Щербак — о профсоюзе игроков КХЛ: если честно, не знаю, чем занимается эта организация

Нападающий «Трактора» Никита Щербак рассказал о расторжении контракта с омским «Авангардом».
«Как мне сообщили о переподписании контракта? Мне об этом агент сказал, у которого до этого прошла встреча с руководством. В «Авангарде» меня об этом никто не предупреждал, я этого не предвидел. Грубо говоря, меня поставили перед фактом.
По моему игровому времени была непонятная ситуация, но я не думал, что дойдёт до расторжения. Но что-то должно было происходить, как-то это надо было решить, потому что мне тоже надо играть. Но расторжение контракта – это последняя мысль, которую я держал в голове. Конечно, жаль, что так получилось с «Авангардом», но теперь надо двигаться дальше.
После расторжения контракта был ли у меня разговор с председателем профсоюза хоккеистов Андреем Коваленко? Нет, не было. Если честно, не знаю, чем занимается эта организация. Ни разу не слышал, что профсоюз помог какому-то хоккеисту. Возможно, мне бы помогли в такой ситуации, но трудно судить», — сказал Щербак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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