«Филадельфия» заключила контракт новичка с Уэйдом Аллисоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с нападающим Уэйдом Аллисоном. Контракт 22-летнего форварда с клубом рассчитан на два года.
Аллисон был выбран «Флайерз» во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под 52-м номером.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Монреаль» набрал 71 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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