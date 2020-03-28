Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джиордано: нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая процент набранных очков

Джиордано: нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая процент набранных очков
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился мнением, стоит ли НХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат и вывести в плей-офф команды на основании процента набранных очков.

«Нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая, какой процент возможного количества очков они набрали. Надо включать в розыгрыш по 12 команд из каждой конференции. Пусть их будет больше в этом году. Возможно, лидеры присоединятся к ним чуть позже.

Думаю, будет очень тяжело начинать сразу с первого матча плей-офф. Не знаю, что они придумают. Было бы неплохо для начала провести пару матчей регулярного сезона. Посмотрим, как долго всё это будет продолжаться», — приводит слова Джиордано пресс-служба лиги.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен с 12 марта, сроки окончания перерыва не известны.

Овечкин: для «Вашингтона» было бы лучше, если бы плей-офф начался прямо сейчас
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020