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Сбор «Сибирских Снайперов» и молодёжной команды «Сибири» был отменён из-за коронавируса

Сбор «Сибирских Снайперов» и молодёжной команды «Сибири» был отменён из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что сбор молодых хоккеистов новосибирского клуба и команды МХЛ «Сибирские Снайперы» был отменен из-за закрытия в регионе спортивных сооружений.

«С сегодняшнего дня принято решение о приостановке всех тренировок в связи с постановлением губернатора о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции», — цитируют Фастовского РИА Новости.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.

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