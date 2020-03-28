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Овечкин согласился участвовать в новом юмористическом шоу Суббэна

Овечкин согласился участвовать в новом юмористическом шоу Суббэна
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн станет ведущим юмористической викторины, которая соберёт знаменитостей и игроков НХЛ во время перерыва из-за эпидемии коронавируса, сообщает RDS.

По информации источника, новое шоу стартует в течении двух недель. Известно, что согласие на участие в викторине выразил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен с 12 марта, сроки окончания перерыва не известны.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, 24 марта Международный олимпийский комитет и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.

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