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Интернет-магазин ЦСКА приостановил работу на время нерабочей недели

Интернет-магазин ЦСКА приостановил работу на время нерабочей недели
Хоккей / КХЛ 0

На официальном сайте ЦСКА в ближайшее время не будет работать интернет-магазин.

«Уважаемые болельщики! В связи с указом Президента России от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» сообщаем вам, что, начиная с 28 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года включительно, официальный магазин в ЛДС ЦСКА и интернет-магазин ПХК ЦСКА не будут работать, обрабатывать и отправлять заказы. Благодарим за понимание», — говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте «армейского» клуба.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.

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