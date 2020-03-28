Яковлев: в НХЛ никого бы не заставили переписывать контракт. В КХЛ это в порядке вещей

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал сокращение зарплаты.

«Мне действительно сделали несколько вариантов новых предложений. Агент разговаривает с клубом. Неоднозначный случай. Подписывал контракт в том году, и все уже знали о потолке зарплат. Да, можно сказать, что меня подписывал другой генеральный менеджер, но ситуация неприятная. У меня было много других вариантов в прошлом сезоне, и люди давали мне деньги, учитывая потолок зарплат. Контракты были достаточно долгосрочными. Я сделал выбор в пользу «Магнитки», потому что собиралась хорошая команда. Плюс соскучился по дому, хотел провести время с друзьями, с мамой, с родственниками. Ну ничего страшного.

Сейчас у всех одинаковая ситуация. Все пытаются освободиться от денег. Опять же, возвращаясь к началу разговора, это наш, русский менталитет. В НХЛ такой ситуации никогда бы не было. Никого бы не заставили переписывать действующий контракт. У нас это в порядке вещей. Все до последнего думали, вдруг потолка не будет. Но пришёл новый руководитель и держит стойкую позицию. Как обещали, так всё и делается», — приводит слова Яковлева «Спорт-Экспресс».