Щербак – о критике в начале сезона: «Авангард» мог меня защитить, неловкая ситуация

Нападающий «Трактора» Никита Щербак поделился мнением о критике, которая обрушилась на него в начале сезона в «Авангарде».

«Наверное, лучше оставлю при себе мнение, что пошло не так в «Авангарде», потому что не хочу оказаться в ситуации, в которую попал перед сезоном, когда давал первое интервью. Это был неловкий момент. Я тогда приехал в «Авангард», дал интервью, и люди составили обо мне неправильное мнение. Вышли новости, что в Монреале не любят русских, что я плачу 600 тыс. рублей за квартиру в Москва-Сити, вот это всё.

Считаю, что это всё было не совсем профессионально со стороны «Авангарда». Меня в команде попросили об интервью, а на следующий день это всё выходит…Я такой человек, что говорю как есть, кому-то может нравиться, кому-то нет. Да, я мог бы поосторожнее что-то сказать, не нужно столько правды говорить, но в клубе прочитали то интервью, выложили, хотя могли бы меня в каких-то моментах защитить. Взять хотя бы информацию про квартиру, или про жену. Люди потом говорят, что, мол, жена Щербака загубила ему карьеру, а я же читаю интернет, и это очень неприятно. Мне кажется, что в НХЛ такого никогда бы не произошло», — сказал Щербак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.