Билялетдинов — о самоизоляции: есть порядок, я его выполняю как дисциплинированный человек

Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что соблюдает распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции с 26 марта по 14 апреля, который касается жителей столицы старше 65 лет.

«Конечно, соблюдаю распоряжение городских властей. Есть порядок, я его выполняю, как дисциплинированный человек. Мне сказали быть дома — я и сижу дома. За продуктами ходит супруга. Это вполне обоснованные ограничения, вызванные заботой о здоровье людей пенсионного возраста, более других подверженных опасности заражения коронавирусом. Вон, в Италии по 900 человек мрёт каждый день.

Проблема — в наших головах. Многие не понимают серьёзности угрозы вируса, о которой им говорят, в итоге создают угрозу жизни другим. Не надо ездить за границу. А они ездят. Слава богу, я давно не пересекал границ России. Ездил только в Казань на матчи «Ак Барса», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».