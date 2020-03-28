Команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира по хоккею

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его хоккейная команда вышли в финал республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БелТА.

Сегодня, 28 марта, в полуфинальном матче президентская дружина обыграла в Минске команду из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1). В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился младший сын президента Николай.

Таким образом, на первом этапе соревнований команда Лукашенко одержала 6 побед в 6 матчах и заняла первое место в турнирной таблице. В финале соревнований дружина президента Беларуси сразится с победителем встречи хоккеистов Брестской и Минской областей.

Команда президента Белоруссии 10 раз выигрывала этот турнир, по одному разу побеждали хоккеисты-любители из Гомельской и Минской областей.