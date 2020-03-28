Экс-футболист Самедов: хоккей захватывает даже больше, чем футбол

Известный футболист Александр Самедов, закончивший профессиональную карьеру в 2019 году, рассказал о любви к хоккею.
«Хоккей я люблю с самого детства. А сейчас он захватывает меня даже больше, чем футбол. Когда попробовал поиграть в хоккей — безумно понравилось. Теперь вот хочу найти персонального тренера, чтобы соответствовать всем тем ребятам, с которыми сейчас выхожу на лёд. Недавно состоялся мой дебют – играли с командой артистов. Удалось даже гол забить. Шайба каким-то чудесным образом пролетела мимо вратаря, я не понял, как это получилось, сам от себя не ожидал. Жаль, что нельзя посмотреть повтор. Пас мне отдали хороший, осталось бросить метров с пяти. После гола увидел довольных партнёров, кричащих: «Гол»! Да и соперники-артисты аплодировали.
Коньки, клюшку и форму купил уже давно. Свитер — обычный, без логотипов. Но вообще у меня большая коллекция: джерси клубов, сборных. Кстати, здесь разница между футболом и хоккеем ощутима. В футболе тебе выдали бутсы, обулся — и вперёд. А в хоккее всё довольно дорого: форма, коньки, клюшки, учитывая ещё и то, что они ломаются часто. Не каждый может себе это позволить», — цитирует Самедова официальный сайт КХЛ.
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