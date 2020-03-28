Шведский хоккеист обвиняется в изнасиловании. Он уже арестован

Один из хоккеистов высшей лиги чемпионата Швеции обвиняется в изнасиловании, информирует Expressen.
Личность подозреваемого не разглашается, но известно, что преступление совершено в городе Карлстаде, где базируется клуб «Ферьёстад». Известно, что 22 марта в одном из домов была устроена вечеринка, несмотря на карантин из-за коронавируса. После праздника в полицию поступило сообщение, что на вечеринке произошло изнасилование. Обвиняемый арестован, с ним работают полицейске. Хоккеист не признаёт факта изнасилования, но подтвердил, что был в связи с девушкой.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено.
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