Кутюр: не хотел бы оказаться с Торнтоном в карантине. У него синдром дефицита внимания

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр рассказал, с каким игроком не хотел бы оказаться вместе во время карантина. Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно остановлен из-за коронавируса. Всем людям рекомендуется находится дома и как можно реже выходить на улицу.
«Меньше всего я бы хотел оказаться вместе с Торнтоном. Я не знаю, как он сейчас выживает. У него однозначно есть синдром дефицита внимания. Если он не может ходить на арену, то совершенно теряется. Я не знаю, что он делает. Я несколько раз писал ему, чтобы узнать, как у него дела», — приводит слова Кутюра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены.
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