Назаров предлагает запустить хештеги #меньшепей и #большеотжимайся

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о мерах безопасности при пандемии коронавируса и рассказал о необходимости физических упражнений.
«Следующую неделю планирую провести дома, так как руководством города Москвы не рекомендовано выходить на улицу, а тем более посещать места массового скопления людей. Кроме того, кинотеатры и кафе в любом случае будут закрыты. Смотрю, многие клубы КХЛ активно пользуются хештегом #лучшедома.
Считаю, это правильная идея, но хотелось бы её развить. Со своей стороны предлагаю запустить хештеги #меньшепей и #большеотжимайся. Уверен, даже в небольшой квартире есть возможность для тренировок и поддержания физической формы. Например, я ежедневно делаю зарядку и отжимания, много работаю на руки. Всех к этому призываю, для занятий спортом не нужны походы в спортзалы, которые сейчас закрылись. Было бы желание.
В такое непростое время призываю всех максимально отказаться от алкогольных напитков, именно этому посвящаю хештег #меньшепей. Вынужденное нахождение дома не должно ассоциироваться с выпивкой. Лучше, повторю, посвятите себя спорту, а также семьям. От этого будет гораздо больше пользы», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 28 марта 2020
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