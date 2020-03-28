Лукашенко после матча: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Президент Беларуси Александр Лукашенко после любительского хоккейного матча рассказал, почему продолжает выходить на площадку, несмотря на разгар пандемии коронавируса.



«Тут надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Здесь на льду нет вирусов. Это холодильник. Настоящее антивирусное лекарство», — рассказал Лукашенко.



Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.