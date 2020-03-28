Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лукашенко после матча: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Лукашенко после матча: лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Хоккей / Прочие 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко после любительского хоккейного матча рассказал, почему продолжает выходить на площадку, несмотря на разгар пандемии коронавируса.

«Тут надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Здесь на льду нет вирусов. Это холодильник. Настоящее антивирусное лекарство», — рассказал Лукашенко.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020