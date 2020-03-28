Турниры «Золотой шайбы» перенесены из-за коронавируса, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



«В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19» и приказом Минспорта России от 16 марта 2020 года № 216 «Об отмене международных спортивных мероприятий и проведении межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции» проведение всероссийских финальных соревнований среди девушек «Золотая шайба» может быть перенесено на более поздние сроки. О принятом решении Минспорт РФ и клуб «Золотая шайба» сообщат в начале апреля.



Кроме того, в связи с вышеперечисленными обстоятельствами клуб «Золотая шайба» переносит на более поздние сроки всероссийские финальные соревнования среди юношей, тренирующихся на открытом льду в Йошкар-Оле (Марий Эл) и Дмитрове (Московская область), и всероссийские финальные соревнования среди юношей допризывного возраста в Салавате (Башкортостан), а также традиционные турниры клуба «Памяти Г.К. Жукова в Жукове (Калужская область) и Кубок Победы в Майском (Вологодская область). Руководство клуба твёрдо намерено провести запланированные турниры, как только это станет возможным. Вынужденное решение о переносе мероприятий принято по согласованию с основным финансовым партнёром клуба — фондом Елены и Геннадия Тимченко, который подтвердил свои обязательства по финансированию этих соревнований. Решение о новых сроках проведения соревнований будет принято не позднее конца апреля", — сказано в заявлении лиги.