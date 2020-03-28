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Второй игрок «Колорадо» заразился коронавирусом

Второй игрок «Колорадо» заразился коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» объявил, что положительный результат теста на наличие коронавируса получен ещё у одного игрока клуба. Это второй случай в команде. Имя хоккеиста не называется, он сейчас находится в самоизоляции. Сообщается, что остальные игроки, тренеры и персонал клуба тщательно следят за своим самочувствием.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.

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