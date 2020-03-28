«Барыс» оштрафован за накрутку голосов в виртуальном плей-офф КХЛ

В виртуальном плей-офф Континентальной хоккейной лиги прошли первые «матчи». «Сибирь» и «Йокерит» одержали победы. Казахстанский «Барыс» оштрафован за накрутку голосов.



Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса был прерван после первого раунда. Кубок Гагарина разыгран не будет.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.