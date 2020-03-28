Плющев: многие руководители клубов КХЛ забыли, что существуют интересы сборной

«Наш игрок должен поехать в НХЛ. Только так он поймёт, что там на фиг не нужен»

Как устроен допинг-контроль в КХЛ, куда лига планирует расширяться и когда выгонят живых статистиков — в беседе с Кириллом Фастовским.