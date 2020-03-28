Плющев: многие руководители клубов КХЛ забыли, что существуют интересы сборной

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал слова генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского о том, что тот больше не хочет видеть в лиге «базовые клубы» сборной.
«Базовый клуб сборной был лет тридцать назад, ещё в советское время. Тогда сборная СССР состояла больше чем на две трети из игроков ЦСКА. Все приглашённые игроки соответствовали уровню национальной сборной Советского Союза. Что касается ситуации на сегодняшний день, то очень жаль, что у нас нет такого клуба в КХЛ. Если бы был, намного удобнее и проще было бы тренерам национальной сборной.
На сегодняшний день многие руководители клубов, наверное, просто забыли, что существуют интересы сборной. Им сборная вообще неважна, им главное — подольше удержаться на своей должности. Очень жаль, что многие руководители клубов своим спонсорам говорят одно, а на самом деле они лишь продлевают свое существование, просто участвуя в чемпионате КХЛ. Эту тенденцию необходимо как-то переламывать», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».
- 28 марта 2020
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