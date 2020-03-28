Панарин выступил с обращением к болельщикам «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выступил с обращением к болельщикам клуба.



«Привет, фанаты «Рейнджерс»! Скучаю по вам, ребята. Надеюсь, у всех у вас всё хорошо» — сказал Панарин.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.



Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.