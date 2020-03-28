Мама Ковальчука: из-за коронавируса в Америке всё подорожало, началась паника

Любовь Ковальчук, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, рассказала об эпидемии коронавируса в Америке.



«Чувствую себя отлично. Я прилетела неделю назад, когда США ещё не входили в список эпидемиологически неблагополучных стран по коронавирусу. Поэтому никаких анкет не заполняла, температуру мне не мерили. В самом аэропорту паники не было, кто-то надевал маску, кто-то нет. Когда приехала домой, думала, что сразу выйду на работу. Но на всякий случай позвонила на горячую линию Роспотребнадзора и спросила, как поступить. Мне рекомендовали домашний режим. Вот я и нахожусь на самоизоляции. Поскольку, повторюсь, на тот момент я прилетала из страны, которая не представляла опасности, то анализы не сдавала, врачи ко мне не приходят.



Поначалу американцы начали всё расхватывать в магазинах. Когда я звонила в Тверь дочке, она говорила, что тут всё спокойно. А там уже начиналась паника, на какое-то время опустели полки, что для Америки нехарактерно. Мы привыкли думать, что у нас в подобных ситуациях наживаются. Знаете, там то же самое! Небольшой флакон спиртосодержащей жидкости для обработки рук, который стоил 2 доллара, в момент ажиотажа подорожал до 80 долларов. Поднялся в цене и бензин. Сейчас дети говорят, что поставки в магазины в Америке восстановили, на полках всего хватает. Но в городе закрыли рестораны, кафе, развлекательные центры. Там работают только продовольственные магазины и аптеки. В Россию тревожные настроения пришли позже. Поначалу тоже многое пропало с прилавков. Но я-то сама не выхожу пока из дома, мне дочка всё, что нужно, приносит. Говорит, сейчас в магазинах тоже уже всего достаточно», — приводят слова Ковальчук «Аргументы и факты в Твери».



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