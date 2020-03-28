Джиордано: хотел бы избежать Риттиха на карантине. Он пьёт много лимонада и кричит на меня

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано ответил на вопрос, с кем из хоккеистов не хотел бы оказаться рядом во время карантина.
«Хотел бы избежать Давида Риттиха. Он пьёт много пепси и других лимонадов, так что мне бы пришлось затариваться этими продуктами. А на льду он половину времени на меня кричит и пытается что-то сказать, чего я совершенно не понимаю», — приводит слова Джиордано официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
- 29 марта 2020
-
00:00
- 28 марта 2020
-
23:45
-
23:04
-
22:37
-
22:00
-
21:35
-
21:17
-
21:07
-
20:56
-
20:50
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:30
-
19:04
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:39
-
17:22
-
16:58
-
16:28
-
16:18
-
15:53
-
15:28
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:57
-
13:47
-
12:59
-
12:49
-
12:22
-
11:59
-
11:35