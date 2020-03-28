Джиордано: хотел бы избежать Риттиха на карантине. Он пьёт много лимонада и кричит на меня

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано ответил на вопрос, с кем из хоккеистов не хотел бы оказаться рядом во время карантина.



«Хотел бы избежать Давида Риттиха. Он пьёт много пепси и других лимонадов, так что мне бы пришлось затариваться этими продуктами. А на льду он половину времени на меня кричит и пытается что-то сказать, чего я совершенно не понимаю», — приводит слова Джиордано официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.