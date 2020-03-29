Мама Ковальчука: у Ильи есть желание вернуться в «Монреаль» на следующий год

Любовь Ковальчук, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, поделилась мнением о сезоне в исполнении сына. Напомним, Ковальчук сменил три клуба.



«Я знала о ситуации, которая складывалась вокруг моего сына, немного больше, чем те, кто писал. Да, всякое бывает. Так получилось, что Илье не подошёл клуб, возникли проблемы. Конечно, сын делился своими мыслями, расстраивался. Ему было неприятно и психологически непросто, но он всегда говорил, что всё наладится. Когда он перешёл зимой в «Монреаль Канадиенс», игра сразу стала другой. Илью хорошо принял новый клуб, ему морально стало легко. Понравились команда, город. Но так сложилось, что «Монреаль» не попадал в плей-офф и не мог больше в этом сезоне претендовать на Кубок Стэнли. А это, к слову, единственная награда, которой нет у Ильи. Поэтому зимой он ещё раз сменил клуб: перешёл в «Вашингтон» до конца сезона, чтобы побороться за заветный трофей. Но, насколько я знаю, есть желание вернуться в «Монреаль» на следующий год. Если, конечно, позволят обстоятельства, которые, как показывает жизнь, иногда оказываются сильнее нас», — приводят слова Ковальчук «Аргументы и факты в Твери».



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