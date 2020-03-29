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Парализованный после аварии хоккеист подал иск на $13,5 млн против водителя автобуса

Парализованный после аварии хоккеист подал иск на $13,5 млн против водителя автобуса
Хоккей / Ночная Лига 0

Бывший хоккеист «Гумбольдт Бронкос» Райан Страшницкий подал иск на на $ 13,5 млн против водителя автобуса, который не сделал всё возможное, чтобы предотвратить ДТП, унесшее жизни 16 человек, сообщает Sportsnet.

Бывший игрок в исковом заявлении утверждает, что водитель незадолго до столкновения набрал скорость 119 км/ч, при разрешённых 110 км/ч, хотя знал, что приближается к участку дороги с ограниченной видимостью, на котором в прошлом уже были многочисленные ДТП.

Сейчас Страшницкий парализован и страдает от сильных головных болей, бессонницы и ночных кошмаров, однако не оставляет надежд начать карьеру в следж-хоккее.

В результате столкновения с грузовиком в ДТП погибли 16 человек, ещё 13 были ранены. Полиция арестовала 29-летнего Яскирату Сингха Сидхуа, когда он находился у себя дома в Калгари. Водителю были быстро предъявлены официальные обвинения. Водитель в суде выразил соболезнование семьям жертв катастрофы и признал свою вину. Судья принял в расчёт раскаяния Сидхуа, однако вынес вердикт, что водитель виновен в произошедшей трагедии и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Смертельная катастрофа потрясла всю страну, и канадцы пожертвовали $ 15 млн в фонд, который был разделён между семьями погибших и оставшимися в живых.

Канадская трагедия. Автомобильная авария унесла жизни 14 хоккеистов
Грузовик столкнулся с автобусом команды «Гумбольдт Бронкос».
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