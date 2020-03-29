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Тэйвз — о ветеранах «Чикаго»: старого пса не научишь новым трюкам

Тэйвз — о ветеранах «Чикаго»: старого пса не научишь новым трюкам
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал об изменениях в команде, к которым вынуждены подстраиваться ветераны.

«Это тяжело, потому что наши ветераны – Кейн, Кит, Сибрук, Кроуфорд и я – чувствовали себя комфортно с нашими привычками и тем, что мы делали из сезона в сезон. Сейчас определённо произошли изменения.

Я считаю, что нам необходимо расти, мы должны адаптироваться. Это переоценка нашего лидерства, нашего ежедневного подхода. Потому что произошло своего рода разделение с группой молодых парней, которые ещё никогда не играли в плей-офф. Им приходится учиться многим мелочам.

Как говорится, старого пса новым трюкам не научишь. Бывает трудно выйти из зоны комфорта и лучше осознавать, что мы делаем, какой пример подаём и как взаимодействуем с этими молодыми парнями», – цитирует Тэйвза The Score.

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