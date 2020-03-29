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Жена Овечкина показала, как их сын болеет за виртуальный «Вашингтон»

Жена Овечкина показала, как их сын болеет за виртуальный «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новое видео в «Инстаграме».

На видео запечатлено, как их сын Сергей болеет за виртуальный «Вашингтон» в матче с «Детройт Ред Уингз» (6:1), который принимает участие симуляции сезона в видеоигре NHL20, проводимой телекомпанией NBC Sports Washington.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на вечер 28 марта, от коронавируса заразилось более 660 тыс. человек по всему миру, а скончалось более 30 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч. США занимают первое место в мире по количеству заболевших в результате заражения коронавирусом – 121 тыс. человек, из которых погибло больше 2 тыс.

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