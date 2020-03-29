Защитник «Колорадо» Задоров показал тренировку на карантине
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в «Инстаграме» показал свою тренировку на карантине.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Статистика Никиты Задорова в сезоне-2019/2020
Сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на вечер 28 марта, заразилось более 660 тысяч человек в мире, более 30 тысяч умерло. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч. США занимают первое место в мире по числу заболевших в результате заражения коронавирусом – 121 тысяча человек, из которых погибло больше 2 тысяч.
Задоров: моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России
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