Кравчук — о сезоне НХЛ: каждый кубковый матч – это плюс $ 2 млн. Выводы делайте сами

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о шансах НХЛ доиграть сезон.

«В принципе, в Канаде ситуацию с пандемией, вероятно, воспринимают не так драматично, как в США, которые по заболеваемости, судя по СМИ, выходят на первое место в мире. И мне кажется, шансы, что НХЛ возобновит сезон, очень велики.

Нужно понимать, что плей-офф в НХЛ — это самый большой бизнес. Последний чек хоккеисты получают 15 апреля, дальше, обычно 18–20 апреля, стартует розыгрыш Кубка Стэнли. То есть клубы оплачивают игрокам только регулярный чемпионат, далее владельцы получают чистую прибыль — за телетрансляции, билеты, рекламу. В моё время говорили, что каждый кубковый матч — это плюс $ 2 млн. Делайте выводы.

Чемпионат приостановлен, доходов нет, а зарплаты игрокам выплачиваются. Это чистый минус. Тем больше желание запустить чистый плюс — плей-офф. Думаю, ближе к концу апреля НХЛ примет решение. Если эпидемию удастся купировать, подозреваю, с мая сезон в НХЛ возобновится, сразу с плей-офф», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.