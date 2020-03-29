КХЛ представила топ-10 голов прошедшего сезона

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации представила топ-10 голов прошедшего сезона.

Самой эффектной названа шайба форварда «Адмирала» Никиты Коростелёва, которую российский форвард отправил в ворота «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Второе место занял гол форварда СКА Андрея Кузьменко. Тройку лучших замкнула шайба форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева после блестящей передачи Максима Майорова. В топ-5 вошли точные броски нападающего «Куньлунь Ред Стар» Спенсера Фу и форварда «Авангарда» Сергея Широкова.

Дополнили десятку лучших голевые комбинации представителей «Автомобилиста», «Барыса», «Ак Барса», ЦСКА и «Локомотива».