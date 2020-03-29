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«Барыс» обратился к болельщикам после штрафа за накрутку голосов в виртуальном плей-офф

«Барыс» обратился к болельщикам после штрафа за накрутку голосов в виртуальном плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» обратился к болельщикам в связи с тем, что клуб был оштрафован за накрутку голосов в виртуальном плей-офф КХЛ. Заявление опубликовано в официальной группе клуба из Нур-Султана во «ВКонтакте».

«Уважаемые болельщики, по итогам голосования на первом этапе виртуального Кубка Гагарина на официальных страницах КХЛ в социальных сетях в общей сумме «Барыс» набрал 87 040 голосов. По решению лиги, 50 процентов было снято за накрутку голосов.

Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что не занимается накруткой и благодарит всех болельщиков и любителей хоккея за активное участие в голосовании. «Барыс» представляет всю Республику Казахстан, и за команду голосуют во всех уголках нашей родины. Просим воздержаться от негативных эмоций и комментариев и продолжать поддерживать любимую команду.

Напоминаем, это просто виртуальная игра для болельщиков с целью развлечения во время всеобщего карантина. Призываем не воспринимать остро результат первого матча, а отнестись к голосованию легко и с юмором. Серия продолжается, второй матч уже завтра», — сказано в официальном заявлении.

«Барыс» оштрафован за накрутку голосов в виртуальном плей-офф КХЛ
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