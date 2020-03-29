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Из-за пандемии коронавируса «Айлендерс» приостановил строительство новой арены

Из-за пандемии коронавируса «Айлендерс» приостановил строительство новой арены
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» принял решение приостановить строительство новой арены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент и генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.

«Поддерживаем усилия губернатора Куомо по устранению вируса COVID-19. Куомо был движущей силой строительства «Бельмонт Парк Арены». Прогресс, достигнутый с момента закладки сооружения, поистине невероятен и является заслугой всех строителей, которые находились там ежедневно. Все эти работники — часть нашего сообщества, и мы хотим, чтобы они были невредимыми и здоровыми», — приводит слова Ламорелло пресс-служба «Айлендерс».

Планировалось, что арена вместимостью 17 113 зрителей будет сдана в эксплуатацию к сезону-2021/2022. Ранее из-за коронавируса был прерван регулярный чемпионат НХЛ.

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