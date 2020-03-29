Андригетто: никогда не общался с Сушинским лично. Хартли оценил мою игру положительно

Форвард «Авангарда» Свен Андригетто прокомментировал критику в свой адрес президента омского клуба Максима Сушинского и заявил, что намерен продолжать карьеру в России.

Статистика Свена Андригетто в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Никогда не общался с Сушинским лично. Но ясно, если у команды не всё в порядке, то за это в ответе лидеры и легионеры. Я получил положительные отзывы Боба Хартли о своей игре. Всё это побуждает играть еще сильнее в следующем сезоне. Я выполню условия контракта. Всё остальное – спекуляции. Мне нравится в России, я вернусь туда», – цитирует Андригетто SRF.

Контракт швейцарского нападающего с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля 2021 года. Следующий сезон станет для игрока вторым в России.