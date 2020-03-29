Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андригетто: никогда не общался с Сушинским лично. Хартли оценил мою игру положительно

Андригетто: никогда не общался с Сушинским лично. Хартли оценил мою игру положительно
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Авангарда» Свен Андригетто прокомментировал критику в свой адрес президента омского клуба Максима Сушинского и заявил, что намерен продолжать карьеру в России.

Статистика Свена Андригетто в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Никогда не общался с Сушинским лично. Но ясно, если у команды не всё в порядке, то за это в ответе лидеры и легионеры. Я получил положительные отзывы Боба Хартли о своей игре. Всё это побуждает играть еще сильнее в следующем сезоне. Я выполню условия контракта. Всё остальное – спекуляции. Мне нравится в России, я вернусь туда», – цитирует Андригетто SRF.

Контракт швейцарского нападающего с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля 2021 года. Следующий сезон станет для игрока вторым в России.

Сушинский: Клинкхаммер и Макмиллан покидают «Авангард», с Андригетто будем разговаривать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020