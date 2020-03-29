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Волгин — о колющем ударе в матче с «Амуром»: в этот момент мама молилась перед иконами

Волгин — о колющем ударе в матче с «Амуром»: в этот момент мама молилась перед иконами
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин вспомнил об удалении до конца встречи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» на финише чемпионата. В этот момент нижнекамская команда боролась с хабаровским клубом за попадание в плей-офф.

«Скажу честно, и мне не стыдно в этом признаться. Я не сидел, точнее стоял на коленях, молился. Можете спросить у массажиста Павла, я молился. И после матча мне сразу позвонила мама, сказала, что в этот момент она тоже молилась перед иконами. Такого у меня не было никогда. Понимаете, все труды команды, тренеров, всего коллектива, весь сезон в один миг могли уйти в пустоту.

У меня в то время состояние было просто омерзительное. Удалился я, затем Берглунд, и получили в свои ворота два гола… Я молился, чтобы все закончилось благополучно. Мне сейчас не хочется возвращаться к тому эпизоду. Но скажу, что в тот момент игрок «Амура» поступил не по-мужски. Надеюсь, он понимает, о чём я», — цитирует Волгина пресс-служба нижнекамского клуба.

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