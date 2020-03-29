Чибисов — о слухах про возвращение в «Магнитку»: в приоритете – остаться в НХЛ
Форвард системы «Виннипег Джетс» Андрей Чибисов прокомментировал свою контрактную ситуацию. Ранее появилась информация, что в следующем сезоне российский нападающий снова будет выступать за магнитогорский «Металлург».
«Предложения будем рассматривать только по окончании сезона. В приоритете – остаться в НХЛ», – цитирует Чибисова «Спорт Бизнес Online».
27-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл только два матча за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ за «Манитобу» провёл 53 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности "-19" и 75 минутах штрафного времени. До переезда в Северную Америку Чибисов играл в КХЛ за «Югру», «Ак Барс» и «Магнитку».
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Шестёркин уже первый номер «Рейнджерс», а Гусев – лучший ассистент «Нью-Джерси». Сыграл даже Чибисов за «Виннипег».
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