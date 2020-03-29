Жириновский: Лукашенко издевается над всей планетой. Вся планета дураки, а он один умный

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал поведение президента Беларуси Александра Лукашенко, продолжающего играть в хоккей, несмотря на разгар пандемии коронавируса.
«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
И уже несколько десятков человек там заражено, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь наконец», — написал Жириновский в телеграм-канале.
Чемпионаты Беларуси (по хоккею и футболу) — единственные в Европе, не приостановленные из-за коронавируса. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
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