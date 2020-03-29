Билялетдинов: жаль команды, вышедшие в полуфиналы, но тут даже обсуждать нечего

Бывший главный «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался касательно отмены плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.
«Тут даже обсуждать нечего, угроза коронавируса не оставила выбора руководству КХЛ. Это естественное и целесообразное решение. Главное в нашем случае – не заразить людей, не говоря уже об инстинкте самосохранения. Так что сезон хоккейный у нас закрыли очень своевременно, хотя, конечно, жаль команды, вышедшие в полуфиналы Кубка Гагарина, включая «Ак Барс». Здоровье человеческое дороже», – цитирует Билялетдинова «Татар-информ».
Ранее бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» рассказал, что соблюдает распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции с 26 марта по 14 апреля, который касается жителей столицы старше 65 лет.
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