Отец Малкина: «Питтсбург» взял пенсионера Марло. Сколько ждать, пока они наиграют связи?

Владимир Малкин, отец форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделился мнением о ситуации с травмами в команде в нынешнем сезоне.

«У Жени были матчи, где он не очень много очков набирал, но сезон вроде неплохой. Переживал, что «Питтсбург» много проиграл в последнее время. Играли на выезде, большая разница во времени. Считай, ночью играли, ещё и два дня подряд. Зачем они так делают? Потом четыре дня отдыхают.



Плюс команду замучили травмы. Женя начинал сезон с Гюнцелем, и здорово у них получалось, я был очень рад. Но Джейк забил гол и ударился о борт. Лучше бы он тот гол не забил! Теперь выбыл на полгода. Жене ставили других партнёров. Наверное, было уже человек 20, если не больше.



Потом сделали обмен, вернули нашего малыша Шири, взяли из «Сан-Хосе» пенсионера Марло. Сначала они Шири обменяли, потом вернули, интересно. Шири мне нравится: маленькие хоккеисты – игровики, шустрые, головой хорошо работают. Марло поставили, но пока непонятно. И вот сколько ждать, пока наиграют связи? В этой поездке столько матчей отдали, но потом два матча взяли, после чего всё и закончилось», – цитирует Малкина РИА «Новости»

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