Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено из-за коронавируса

Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено, несмотря на пандемию коронавируса, информирует РИА «Новости».

Ледовый дворец в Екатеринбурге возводится в центре города на месте снесённой телебашни. Ориентировочно, вместимость будущей арены — 15 тысяч зрителей. Окончание строительства намечено на июнь 2022 года.

«В настоящее время стройплощадка работает в прежнем режиме, поскольку это производство непрерывного цикла, которое не может быть сокращено. Инженерный офис, в соответствии с указами президента, рекомендациями Роскомнадзора и прочими распорядительными документами, переведен в состояние всероссийской нерабочей недели с возможностью удаленного выполнения возникающих в оперативном порядке работ», – сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.