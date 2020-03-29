Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено из-за коронавируса

Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено, несмотря на пандемию коронавируса, информирует РИА «Новости».
Ледовый дворец в Екатеринбурге возводится в центре города на месте снесённой телебашни. Ориентировочно, вместимость будущей арены — 15 тысяч зрителей. Окончание строительства намечено на июнь 2022 года.
«В настоящее время стройплощадка работает в прежнем режиме, поскольку это производство непрерывного цикла, которое не может быть сокращено. Инженерный офис, в соответствии с указами президента, рекомендациями Роскомнадзора и прочими распорядительными документами, переведен в состояние всероссийской нерабочей недели с возможностью удаленного выполнения возникающих в оперативном порядке работ», – сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.
- 29 марта 2020
-
16:30
-
16:05
-
15:34
-
15:07
-
15:02
-
14:35
-
14:15
-
14:04
-
13:38
-
13:24
-
13:05
-
12:39
-
12:20
-
12:15
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:07
-
10:01
-
09:32
-
09:13
-
08:59
-
07:01
-
07:00
-
00:33
-
00:00
- 28 марта 2020
-
23:45
-
23:04
-
22:37
-
22:00
-
21:35
-
21:17
-
21:07