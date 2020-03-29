Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено из-за коронавируса

Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Строительство новой арены «Автомобилиста» не будет прекращено, несмотря на пандемию коронавируса, информирует РИА «Новости».

Ледовый дворец в Екатеринбурге возводится в центре города на месте снесённой телебашни. Ориентировочно, вместимость будущей арены — 15 тысяч зрителей. Окончание строительства намечено на июнь 2022 года.

«В настоящее время стройплощадка работает в прежнем режиме, поскольку это производство непрерывного цикла, которое не может быть сокращено. Инженерный офис, в соответствии с указами президента, рекомендациями Роскомнадзора и прочими распорядительными документами, переведен в состояние всероссийской нерабочей недели с возможностью удаленного выполнения возникающих в оперативном порядке работ», – сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

Из-за пандемии коронавируса «Айлендерс» приостановил строительство новой арены
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020