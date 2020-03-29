Чайка — о переговорах по контракту с Холлом: мы разговариваем, а дальше будет видно

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка рассказал, что клуб ведёт переговоры о новом контракте с нападающим Тейлором Холлом.

«Я несколько раз разговаривал по телефону с агентом Дарреном Феррисом. Мы оба пытаемся понять, как нынешняя ситуация может повлиять на «Койотс» и Тейлора. Она уникальна. У меня пока нет ответов. Я могу только сказать, что мы не обсуждали цифр и всё такое. Мы хотели сначала завершить сезон, чтобы не отвлекать Тейлора от хоккея. Но обстоятельства складываются таким необычным образом, что сезон официально не завершён, но наши переговоры не мешают ему играть.

Обе стороны собирают информацию и ведут переговоры. Это всё, что я могу сказать на данный момент. Я не в состоянии сейчас даже предположить, чем всё закончится. Мы разговариваем, а дальше будет видно», — приводит слова Чайки пресс-служба лиги.