Источник: СКА продлит контракты с Беловым, Аалтоненом, Бурдасовым, Кемппайненом и Кетовым

Защитник Антон Белов, нападающие Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов продлят контракты с петербургским клубом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. О сроках новых соглашений не сообщается.

Действующие контракты Белова, Аалтонена, Бурдасова, Кемппайнена и Кетова истекают 30 апреля.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «армейцы» обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 4-0.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».