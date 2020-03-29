Источник: СКА продлит контракты с Беловым, Аалтоненом, Бурдасовым, Кемппайненом и Кетовым
Защитник Антон Белов, нападающие Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов продлят контракты с петербургским клубом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. О сроках новых соглашений не сообщается.
Действующие контракты Белова, Аалтонена, Бурдасова, Кемппайнена и Кетова истекают 30 апреля.
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «армейцы» обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 4-0.
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