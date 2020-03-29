Две хоккеистки сборной Китая заразились коронавирусом

Две хоккеистки сборной Китая сдали положительный анализ на коронавирус, сообщает Xinhua. Недавно национальная команда вернулась из США, где вела подготовку к чемпионату мира, запланированному на март, но отменённому из-за пандемии.

«Команда вернулась домой 13 марта, и ни у одного из 11 человек состава не было лихорадки, когда температура тела была измерена при приземлении. Затем они были помещены на карантин на 14 дней, и двое сдали положительный тест в конце периода карантина. Теперь хоккеистки проходят лечение в больнице, обе чувствуют себя хорошо, у них легкие симптомы. Остальная часть команды здорова, будет установлено дополнительное медицинское наблюдение», — говорится в сообщении хоккейной ассоциации Китая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.