Лафренье: «Оттава» — отличное место для игры в хоккей, там много хороших игроков

Нападающий клуба QMJHL «Римуски Океаник» Алексис Лафренье прокомментировал тот факт, что на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги он может быть выбран «Оттавой Сенаторз».

«Было бы здорово. Это наверняка будет что-то особенное. «Оттава» — отличное место для игры в хоккей, там много хороших игроков. Это будет большая честь для меня», – приводит слова Лафренье Sportsnet.

Ранее Национальная хоккейная лига объявила о переносе на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса драфт-тестов, процедуры драфта и церемонии вручения наград. Все мероприятия должны были пройти в июне. Новые даты будут объявлены после выяснения всех деталей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены или перенесены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.